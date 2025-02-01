Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин поздравил патриарха Кирилла с 16-й годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился со святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации и поблагодарил его за все, что тот делает для России.

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