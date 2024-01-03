Аталь за призыв к «черному дню для евреев» получил 8 месяцев тюрьмы условно и штраф 45000 евро

Стал известен вердикт суда по делу защитника «Ниццы» и сборной Алжира Юсефа Аталя. В октябре на фоне обострения на Ближнем Востоке футболист выложил видео, содержавшее призыв к «черному дню для евреев», но вскоре удалил пост.