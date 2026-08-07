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Мечтал попасть на концерт Канье Уэста? С OLIMPBET это реально!

Букмекерская компания OLIMPBET запускает один из самых крутых розыгрышей этого лета. На кону — билеты на концерт Канье Уэста, который пройдёт 14 августа на Центральном стадионе в Алматы.

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