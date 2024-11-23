В МИД допустили новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

Москва допускает, что избранный президент США Дональд Трамп решит снова встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, как это было в 2018-2019 годах, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
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