Представлена высокодетализированная статуя Валиры Сангвинар из World of Warcraft

Представлена высокодетализированная статуя Валиры Сангвинар из World of WarcraftСтудия по изготовлению высококачественных моделей бюстов и статуэток, Infinity Studio, недавно показала статую Валиры Сангвинар из World of Warcraft в масштабе 1/3.
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