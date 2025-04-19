На Мироновской улице началось строительство ЖК по реновации

Строительство жилого комплекса по программе реновации стартовало в районе Соколиная Гора (ВАО). Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, площадь объекта, состоящего из двух корпусов, составит почти 48 тыс.
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