На Мироновской улице началось строительство ЖК по реновации

Строительство жилого комплекса по программе реновации стартовало в районе Соколиная Гора (ВАО). Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, площадь объекта, состоящего из двух корпусов, составит почти 48 тыс.