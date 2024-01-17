Пристрастие к горькому шоколаду, кофе или чему-нибудь сладкому, кислому: что означает такая любовь Евгения КомароваУченые из Университета Инсбрука провели увлекательное исследование, которое раскрывает взаимосвязь между вкусовыми предпочтениями и особенностями характера.
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