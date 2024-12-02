«Купол Донбасса» сорвал 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР

На минувшей неделе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 120 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой.
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