НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА Шоумен Максим Галкин* признался зрителям, что жалеет о том, что уже не сможет приезжать в Россию на заработки.
"Оно мне надо было?": Галкин* впервые пожалел о своей поддержке для Украины
Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
А нам он интересен? Зачем о таких писать?
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14 час.
АТ
Александр Ткаченко
Оно ещё себя элитою считает. Только не понятно чего элита, отбросов или дерьма. Люди из них поганненькие, артисты ширпотреб, граждане дерьмовенькие. Так что тянут только на сливки с говна.
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14 час.
Алекс Сэм
Да уберите этого еврейчика из ленты- задолбал уже! Это культурно выражаясь.
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10 час.
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