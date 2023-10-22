"Оно мне надо было?": Галкин* впервые пожалел о своей поддержке для Украины

А нам он интересен? Зачем о таких писать?

АТ

Александр Ткаченко

Оно ещё себя элитою считает. Только не понятно чего элита, отбросов или дерьма. Люди из них поганненькие, артисты ширпотреб, граждане дерьмовенькие. Так что тянут только на сливки с говна.