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Российским торговцам, отдающим на благотворительность продукты с ограниченным сроком годности, могут отменить НДС

Российским торговцам, отдающим на благотворительность продукты с ограниченным сроком годности, могут отменить НДС

Глава Российского экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, которые отдают на благотворительность непроданные продукты с ограниченным сроком годности.

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