Российским торговцам, отдающим на благотворительность продукты с ограниченным сроком годности, могут отменить НДС

Глава Российского экологический оператор (РЭО) Денис Буцаев предложил отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей, которые отдают на благотворительность непроданные продукты с ограниченным сроком годности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии