Журналистов из ФРГ вытолкали из зала на встрече глав МИД ФРГ и КНР в Пекине

Немецких журналистов удалили из зала во время встречи министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и главы МИД Китая Ван И в Пекине, сообщили немецкий телеканал Tagesschau и журнал Handelsblatt В статье уточняется, что это случилось, когда Бербок говорила о северокорейских солдатах в контексте конфликта России и Украины.