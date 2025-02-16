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Пресс-секретарь Белого дома Ливитт пригрозила Шольцу скамьёй подсудимых

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт раскритиковала слова лидера ФРГ Олафа Шольца, который использовал слово «диктат» в отношении Вашингтона после разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Комментарии
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Eduard
А Шольц не диктатор? Интересное у немцев понятие об этом слове!
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21 час.
Eduard
Когда Обама и Байден европейцев припахивал к уголовщине в Европе молчали,просто делали.Это не диктат был?
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21 час.
Аркадий Шацкий
Диктатором в древнем Риме и Греции называли избираемого кризис-менеджера, так что Шольц правильно высказался, хотя имел в виду он скорее всего деспота и узурпатора)
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1 час.
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