Найджел Фарадж призвал к «реиндустриализации» Великобритании и повышению рождаемости, восхваляя «иудео-христианскую культуру», которая, по его словам, лежит в основе западной цивилизации, dыступая на всемирном собрании правых активистов в Лондоне, 18 февраля пишет The Guardian.