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Царьград

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Массовые отказы украинцам в Шереметьево – Подоляка назвал неожиданную причину: "Чтобы самому спать спокойно"

Массовые отказы украинцам в Шереметьево – Подоляка назвал неожиданную причину: "Чтобы самому спать спокойно"

Военблогер Юрий Подоляка рассказал о странностях, которые происходят в Шереметьево – украинцам массово отказывают во въезде, причём, весьма по неожиданной причине: "Чтобы самому спать спокойно".

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Комментарии
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Подоляка удивил.Молодцы  работники Шереметьева
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15 час.
SI
Sergey Ivanov
«Заставь дурака богу молиться- так он лоб расшибет!» Это русская пословица. И она о нас, русских. О русских чиновниках. Впрочем, есть способ уравновесить это чиновничье «хочу спать спокойно». Для этого надо совсем немного: -Ввести ответственность чиновника за плохое поведение мигранта, которого он пропустил через границу. -Ввести ответственность чиновника за незаконный отказ во въезде в Россию. Чиновник НЕ ДОЛЖЕН спать спокойно! Ему должны сниться кошмары каждую ночь! И каждую ночь он должен в уме перебирать все, что он сделал за день и прикидывать, с какой стороны ему прилетит. Если чиновник хочет спать спокойно- пусть уходит!
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15 час.

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