Массовые отказы украинцам в Шереметьево – Подоляка назвал неожиданную причину: "Чтобы самому спать спокойно"

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Sergey Ivanov

«Заставь дурака богу молиться- так он лоб расшибет!» Это русская пословица. И она о нас, русских. О русских чиновниках. Впрочем, есть способ уравновесить это чиновничье «хочу спать спокойно». Для этого надо совсем немного: -Ввести ответственность чиновника за плохое поведение мигранта, которого он пропустил через границу. -Ввести ответственность чиновника за незаконный отказ во въезде в Россию. Чиновник НЕ ДОЛЖЕН спать спокойно! Ему должны сниться кошмары каждую ночь! И каждую ночь он должен в уме перебирать все, что он сделал за день и прикидывать, с какой стороны ему прилетит. Если чиновник хочет спать спокойно- пусть уходит!