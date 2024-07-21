Продолжая предвыборную кампанию, нынешний президент компрометировал Демпартию

Джо Байден закончил? Сейчас существуют разные версии его отказа продолжать баллотироваться. Американские СМИ единогласно считали, что действующий глава Белого дома плохо выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом.
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