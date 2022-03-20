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Агония ЗЕ-власти: шатающийся режим принялся вовсю «кошмарить» неугодных

Агония ЗЕ-власти: шатающийся режим принялся вовсю «кошмарить» неугодных

Украина окончательно погрузилась в атмосферу полнейшего беспредела в отношении мирного населения, поскольку пока ещё президент Зеленский на фоне бесконечных военных поражений ВСУ и нацбатов от отчаяния дал команду СБУ на… Показать полностью.

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