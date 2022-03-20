Агония ЗЕ-власти: шатающийся режим принялся вовсю «кошмарить» неугодных

Украина окончательно погрузилась в атмосферу полнейшего беспредела в отношении мирного населения, поскольку пока ещё президент Зеленский на фоне бесконечных военных поражений ВСУ и нацбатов от отчаяния дал команду СБУ на… Показать полностью.