"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"

Военный врач, неоднократно бывавший в командировках в Сирии, вернувшийся с Ближнего Востока, рассказал, почему нам ни в коем случае нельзя терять страну и отдавать её захватившим власть бандформированиям: "Сегодня Дамаск - завтра Россия".
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