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"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"

"Сегодня Дамаск - завтра Россия": Вернувшийся из Сирии хирург раскрыл уровень катастрофы. Враг уже тут: "Нам обрушат страну… потеряем всё"

Военный врач, неоднократно бывавший в командировках в Сирии, вернувшийся с Ближнего Востока, рассказал, почему нам ни в коем случае нельзя терять страну и отдавать её захватившим власть бандформированиям: "Сегодня Дамаск - завтра Россия".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Врешь гад, русские свой дом просто так не отдадут ни когда, не тот ментолитет! Если русского мужика достать от души, сметет всё на своём пути, нам это не привыкать делать!
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21 час.
лл
лина любимцева
КАКАЯ САБАКА натащила  полную Россию ЭТИХ?!!  Неужели не понимают, чем это грозит России и россиянам?!!  Или делают это специально?  Предатели!!
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13 час.

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