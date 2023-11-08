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Задержанные сотрудники «ПермГорЭлектроТранса» пытаются обжаловать свой арест

Задержанные сотрудники «ПермГорЭлектроТранса» пытаются обжаловать свой арест

Андрей Волосатых и Сергей Семушев были арестованы до 31 декабря.Начальник финансового отдела МУП «ПермГорЭлектроТранс» Андрей Волосатых и начальник автобусного парка муниципального предприятия Сергей Семушев пытаются обжаловать свой арест.

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