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Слуцкий: «Воробьев сказал, что у меня есть задачи продвинуть своего друга. Даже в этом году Дзюба забил больше»

Слуцкий: «Воробьев сказал, что у меня есть задачи продвинуть своего друга. Даже в этом году Дзюба забил больше»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на ответ нападающего «Краснодара» Дмитрия Воробьева.

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