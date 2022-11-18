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Габриэл Мартинелли: «Арсенал» – это не про четвертое место. «Арсенал» – это трофеи»

Габриэл Мартинелли считает, что «Арсенал» должен выигрывать трофеи. «Если вы увидите нас на тренировке, то поймете, почему мы играем хорошо, ведь даже в простой игре в пас никто не хочет проигрывать.

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