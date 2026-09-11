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SPLETNIK

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Российские руферы, обручившиеся на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, снялись в рекламе парфюма Valentino

Российские руферы, обручившиеся на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, снялись в рекламе парфюма Valentino

Российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия — Кузнецов) и Ангелина Николау, которые обручились на шпиле небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, снялись в кампейне новой линейки ароматов Valentino Vendetta.

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