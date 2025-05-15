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Петербургский дневник

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Пьянич заявил, что ЦСКА заслуживал победить «Зенит»

Пьянич заявил, что ЦСКА заслуживал победить «Зенит»

Армейцы переиграли петербуржцев в Кубке России Хавбек московского ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от ответного финального матча «Пути РПЛ» Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:2 в первом матче, 2:0 – в ответной игре, 4:3 пен.

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