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Запотевает зеркало в ванной: что делать

Запотевает зеркало в ванной: что делать

Бывало ли у вас такое, что при выходе из горячего душа или после принятия ванны разглядеть хоть что-то в зеркале становилось невозможным? Если ответ утвердительный, значит, вам обязательно стоит ознакомиться со способами, которые позволяют предотвратить появление конденсата.

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