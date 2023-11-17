Запотевает зеркало в ванной: что делать

Бывало ли у вас такое, что при выходе из горячего душа или после принятия ванны разглядеть хоть что-то в зеркале становилось невозможным? Если ответ утвердительный, значит, вам обязательно стоит ознакомиться со способами, которые позволяют предотвратить появление конденсата.