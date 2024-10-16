Татьяна Плаксина призналась в зависти к Любови Успенской и разоткровенничалась про пластику

Татьяна Плаксина призналась, что готова к пластике, но не к смене цвета волос Дочь «королевы шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, как относится к творчеству матери и призналась, что хотела бы идти по своему собственному пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии