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Татьяна Плаксина призналась в зависти к Любови Успенской и разоткровенничалась про пластику

Татьяна Плаксина призналась в зависти к Любови Успенской и разоткровенничалась про пластику

Татьяна Плаксина призналась, что готова к пластике, но не к смене цвета волос Дочь «королевы шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, как относится к творчеству матери и призналась, что хотела бы идти по своему собственному пути.

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