Русская весна

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В Пскове повреждены самолёты (ФОТО, ВИДЕО)

В Пскове повреждены самолёты (ФОТО, ВИДЕО)

4 транспортных самолета Ил-76 повреждены в Пскове в ходе атаки беспилотников на военном аэродроме.  Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Хреново, товарищи! Просрали нападение. Что тут скажешь, ничего. За такие просерания при Сталине расстреливали, да и сейчас бы не помешало.
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7 час.
E
Ed
Просрать - это уже хроника, наказанные неизвестны либо их нет - свой человечек дороже уничтоженного имущества
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3 час.

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