ХАМАС заявил, что Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников и затягивает ее заключение.
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