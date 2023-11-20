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ХАМАС заявил, что Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников

ХАМАС заявил, что Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников и затягивает ее заключение.

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