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Эдди Джонсон: «Кавая Ленарда заставят понервничать 3-4 года перед попаданием в Зал славы»

Кавай Ленард сумел избежать проблем после расследования обхода потолка в « Клипперс ». Игрок отделался штрафом за прямую оплату клубом его накладных расходов.

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