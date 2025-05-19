В Азербайджане за организацию празднования Дня Победы отстранили от должности Салеха Самедова

"Чем для Баку обернётся отказ Алиева приехать в Москву на День Победы". Да ничем не обернется. Уж очень глубоко запустили ихние диаспоры шаловливые ручонки во властные структуры. Если уж четырех генералов(!) уволили. Разве что "выразим серьезную озабоченность".

ЛХ

Людмила Харькова

Когда уходил в мир иной старший Алиев, он завещал сыну не ссориться с Россией! Не поверил сынок, забыл наказ отца и вот результат, который не на лице, а на рыле Алиева младшего и их стране.