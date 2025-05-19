Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Азербайджане за организацию празднования Дня Победы отстранили от должности Салеха Самедова

В Азербайджане за организацию празднования Дня Победы отстранили от должности Салеха Самедова

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи В последние годы русофобские тренды, негативное отношение к имперской и советской истории всё чаще поглощают страны постсоветского пространства.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;Чем для Баку обернётся отказ Алиева приехать в Москву на День Победы&quot;. Да ничем не обернется. Уж очень глубоко запустили ихние диаспоры шаловливые ручонки во властные структуры. Если уж четырех генералов(!) уволили. Разве что &quot;выразим серьезную озабоченность&quot;.
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3 час.
ЛХ
Людмила Харькова
Когда уходил в мир иной старший Алиев, он завещал сыну не ссориться с Россией! Не поверил сынок, забыл наказ отца и вот результат, который не на лице, а на рыле Алиева младшего и их стране.
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54 мин.
ПП
Петр Петрович Канаев
Где написано?
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