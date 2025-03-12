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Former Tennessee state lawmaker says, 'God used Donald Trump' to deliver pardon

Former Tennessee state lawmaker says, 'God used Donald Trump' to deliver pardon

Former Republican Tennessee state Sen. Brian Kelsey, who pleaded guilty to conspiracy to violate campaign finance law, was pardoned by President Donald Trump Tuesday, just two weeks into a 21-month prison sentence.

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