Former Tennessee state lawmaker says, 'God used Donald Trump' to deliver pardon

Former Republican Tennessee state Sen. Brian Kelsey, who pleaded guilty to conspiracy to violate campaign finance law, was pardoned by President Donald Trump Tuesday, just two weeks into a 21-month prison sentence.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии