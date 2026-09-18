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Герой России Болилая назвала голосование возможностью определить будущее страны

Герой России Болилая назвала голосование возможностью определить будущее страны

Герой России, фельдшер из Ступина Людмила Болилая заявила, что голосование на выборах — возможность самим определить будущее страны.

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