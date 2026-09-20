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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экипаж Квята стал 8-м на шестом этапе «Супер ГТ»

Заводской пилот « Ламборгини » и гонщик команды JLOC Даниил Квят и его напарник Такаси Когурэ заняли 8-е место на шестом этапе японской серии «Супер ГТ» на трассе «Суго».

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