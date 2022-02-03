В самое сердце: Россию захотели отрезать от МВФ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Соединенные Штаты и Евросоюз уже несколько лет угрожают отключить Россию от глобальной межбанковской связи.
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