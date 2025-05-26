Корень солодки: что с ним не так

Грудной эликсир, а также другие препараты на основе корня солодки, широко известны в России. Ранее большинство людей предпочитало использовать такие фитопрепараты для самостоятельного лечения простудных заболеваний.
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