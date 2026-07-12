Минобороны России рассказало об очередных ударах по Украине

Министерство обороны Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале проинформировало о проведении точечных ударов по объектам топливно-энергетического и транспортного комплекса Украины, которые, по данным военного ведомства, задействованы в обеспечении нужд Вооружённых сил Украины.
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