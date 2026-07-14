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Zero Hedge

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Largest US Power Grid Is 6.8 Gigawatts Short To Ensure Reliability On Historic Data Center Boom

Largest US Power Grid Is 6.8 Gigawatts Short To Ensure Reliability On Historic Data Center Boom

Largest US Power Grid Is 6.8 Gigawatts Short To Ensure Reliability On Historic Data Center Boom The largest US power grid failed for a third straight year to secure enough future supply commitments to ensure reliability for the future amid a historic boom in data center demand.

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