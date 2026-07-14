Largest US Power Grid Is 6.8 Gigawatts Short To Ensure Reliability On Historic Data Center Boom The largest US power grid failed for a third straight year to secure enough future supply commitments to ensure reliability for the future amid a historic boom in data center demand.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии