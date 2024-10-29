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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о травме Батракова: «Я с этими голеностопами всю жизнь мучился, тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал»

«Неприятный момент. Мне тоже били часто по голеностопу, как Батракову. Ему не повезло. Вроде Мантуан бил по воротам и деть ногу было некуда, но можно было чуть-чуть притормозить и смягчить.

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