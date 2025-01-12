Филипп Киркоров продолжил войну с блогершей Ивлеевой. Настя не стала молчать. Похоже «голая» вечеринка окончательно разрушила их отношения

Филипп Киркоров вновь резко высказался о Ивлеевой. Однако Настя тоже решила не оставаться в стороне. «Голая» вечеринка полностью разрушила их отношения Иногда одно событие может перечеркнуть годы теплых отношений, и ситуация с Филиппом Киркоровым и Настей Ивлеевой – яркий пример этого.
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