Филипп Киркоров продолжил войну с блогершей Ивлеевой. Настя не стала молчать. Похоже «голая» вечеринка окончательно разрушила их отношения

Филипп Киркоров вновь резко высказался о Ивлеевой. Однако Настя тоже решила не оставаться в стороне. «Голая» вечеринка полностью разрушила их отношения Иногда одно событие может перечеркнуть годы теплых отношений, и ситуация с Филиппом Киркоровым и Настей Ивлеевой – яркий пример этого.