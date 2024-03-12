Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ "арийце" из ФРГ

REUTERS/Liesa Johannssen Иностранные наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не берут на боевые задания украинцев, а в одной из бригад служат специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" из Германии, рассказал в беседе с РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.