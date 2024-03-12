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Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ "арийце" из ФРГ

Украинский пленный рассказал о воюющем на стороне ВСУ "арийце" из ФРГ

REUTERS/Liesa Johannssen Иностранные наемники в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не берут на боевые задания украинцев, а в одной из бригад служат специалисты из стран НАТО, в том числе один "истинный ариец" из Германии, рассказал в беседе с РИА Новости украинский военнопленный Юрий Водян.

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