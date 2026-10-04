Известный американский экономист объяснил, почему Россия была права, объявляя СВО

Причиной войны на Украине, в первую очередь, был политически спор, одна из сторон которого оказалась политически абсолютно некомпетентной.
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Джефри Сакс - умница, но говорит очевидные вещи. Это же как сильно засраны мозги гегемонизмом у политической элиты США, что они до сих пор не могут и не хотят признать очевидное.