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Политический вестник

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  • александр град
    Да, битва за Арктику еще впереди!  У нас хоть СМП и ледоколы есть и строятся, а эти же нищие и туда же лезут на погиб...Мировая битва за ...
  • Tania Еременко
    Если бы Трамп хотел мира , он бы сразу запретил поставки оружия на Украину. А так... судить надо не по словам, а по п..."Дожмём и добьём"...
  • Юрий Николаев
    Расшифрует ли трамп послание Путина? Да ничего он не расшифрует! И не собирается это делать! Он визжит как свинья нед..."Дожмём и добьём"...

"Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом

"Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом

Мирная инициатива Трампа, связанная с воздержанием от ударов по энергетической инфраструктуре, привела в обратному эффекту.

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