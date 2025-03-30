"Таких последствий от “перемирия Трампа” Киев не ожидал": Вместо шпаги Россия бьет тяжелым молотом

Мирная инициатива Трампа, связанная с воздержанием от ударов по энергетической инфраструктуре, привела в обратному эффекту.
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