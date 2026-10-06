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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

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В детской больнице имени Башляевой открылся блок центра протезирования «Хочу ходить»

Благотворительный фонд «Жизнь в Движении» открыл на базе детской больницы имени З. А. Башляевой медицинский блок Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить».

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