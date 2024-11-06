«Единая Россия» предложила улучшить организацию реабилитации участников СВО

МОСКВА, 6 ноября, ФедералПресс. Бойцы СВО ждут организационных решений по реабилитации, заявил временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на правительственном часе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко в Совете Федерации.
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