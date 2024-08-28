Samsung SDI договорилась с GM о строительстве совместного предприятия в США по вып...

Samsung SDI договорилась с GM о строительстве совместного предприятия в США по выпуску батарейЮжнокорейская компания Samsung SDI сообщила сегодня, что заключила с американской корпорацией General Motors соглашение о строительстве в штате Индиана совместного предприятия по выпуску тяговых аккумуляторов для электромобилей.