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Мировое обозрение

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Noctua задерживает дебют вентилятора NF-A14 для увеличения жёсткости конструкции

Noctua задерживает дебют вентилятора NF-A14 для увеличения жёсткости конструкции

Системы охлаждения австрийской компании Noctua являются одними из самых наукоёмких на рынке, поскольку тщательно просчитываются специалистами ещё на стадии проектирования, а затем досконально испытываются в различных условиях.

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