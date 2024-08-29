Успехи вооруженных сил России на красноармейском направлении (Покровском) признал заместитель главы ЦРУ США Дэвид Коэн на конференции по безопасности в штате Мэриленд, сообщает 28 августа американский правительственный телеканал C-SPAN.
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