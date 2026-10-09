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Царьград

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МЧС отмечает 9 октября как День специальной пожарной охраны

МЧС отмечает 9 октября как День специальной пожарной охраны

9 октября в России отмечают День специальной пожарной охраны МЧС. Узнайте, как недорогие устройства, такие как дымовые датчики и огнетушители, помогут справиться с возгоранием в обычной квартире до прибытия пожарных.

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