Тренер "Вашингтона" Карбери посоветовал Овечкину сосредоточиться на процессе

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что российский капитан "столичных" Александр Овечкин остается в хорошем расположении духа, несмотря на безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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