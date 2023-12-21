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Тренер "Вашингтона" Карбери посоветовал Овечкину сосредоточиться на процессе

Тренер "Вашингтона" Карбери посоветовал Овечкину сосредоточиться на процессе

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что российский капитан "столичных" Александр Овечкин остается в хорошем расположении духа, несмотря на безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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