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«Дела у них с Аллой совсем плохи»: известная артистка рассказала тайну семьи Пугачевой и Галкина*

«Дела у них с Аллой совсем плохи»: известная артистка рассказала тайну семьи Пугачевой и Галкина*

С тех пор как Пугачева и Галкин* покинули страну, зритель навсегда поменял свое отношение к ним. И если раньше помимо больших концертов и ведения телепередач артистов часто приглашали выступать на частные вечеринки олигархов, то теперь супругу Аллы Борисовны приходится в одиночку искать источники дохода и обеспечивать семью.

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