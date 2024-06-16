«Деревянные кони»: беременность как надежда

В Театре на Таганке — премьера спектакля Светланы Земляковой по мотивам повестей Федора Абрамова — спустя полвека после выхода спектакля Юрия Любимова Режиссер спектакля «Деревянные кони» — Светлана Земляковачитайте на monocle.
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