Вячеслав Ионицэ: "В Молдове экспорт услуг скоро превысит экспорт товаров" 

В Молдове через 2-3 года доходы от экспорта услуг могут превысить доходы от экспорта товаров. Такое мнение высказал эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ в эфире программы "По фактам" с Юлией Федоровой, передает Noi.